Политическите реакции след решението на президента Андрей Гюров да оглави служебния кабинет
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Не закъсняха и политическите реакции след решението на президента Илияна Йотова Андрей Гюров да оглави служебния кабинет.

Решението на президента Йотова да сe спре на Андрей Гюров за служебен премиер предизвика противоречиви коментари сред политическите сили.

От ПП-ДБ не крият, че са доволни от името на премиера. А за състава на правителството смятат, че това е задача пред Андрей Гюров в консултации с президента Йотова.

Асен Василев - ПГ на ПП-ДБ: "Най-важното за нас е да има честни избори и ние силно вярваме, че посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока, ако г-н Рашков стане вътрешен министър - това ще бъде гарант за честни избори. - Притеснява ли ви че ще ви обвържат и ще кажат, че това е служебният кабинет на ПП? - Служебният кабинет е на България."

От АПС подкрепят решението на президента. Очакват служебното правителство да организира честни и прозрачни избори. Обясниха и защо смятат, че Андрей Гюров е подходящ служебен премиер.

Хайри Садъков - председател на ПГ на АПС: "Приемаме го, че е най-отдалечен с всичките условности, които чухме и очакваме реални действия и преки ефекти."

Стъпка в правилната посока - така от "Величие" определиха решението на президента.

Ивелин Михайлов - председател на ПГ на "Величие": "Той е контрапункт на останалите служебни премиери, които са продължение на това правителство. - Бойко Рашков за вътрешен министър? - Това би било най-добрият вариант. Знаем, че те имат недобри отношения с Бойко Борисов, което е контрапункт на досегашната политика."

От БСП засега се въздържат от оценки, очакват да видят състава и действията на служебното правителство.

Наталия Киселова - председател на ПГ на "БСП-Обединена левица": "Очакваме посочения за служебен министър-председател да представи компетентен и независим МС, за да се изпълни основната функция, а именно честни избори. По проектосъстава на правителството и след това по действията му ще можем да кажем дали са се справили със задачата."

От "Възраждане" са с критики към избора на Гюров, но виждат и хубави страни.

Костадин Костадинов - председател на ПГ на "Възраждане": "Ние имаме своите големи изключително сериозни резерви към Гюров, сигурни сме че той ще ги оправдае на 100%, защото очакваме да видим партиен кабинет на ПП-ДБ, но от друга страна това няма да е кабинет на Борисов и на Пеевски, който управлява в момента."

От ГЕРБ напомниха, че не са заявявали предпочитанията пред президента за този пост. Но смятат, че шумното рекламиране на Андрей Гюров от ПП-ДБ е дало резултат.

Деница Сачева - зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "Имаме избор, който е пожелан от ПП-ДБ. Кабинетът обаче ще бъде изцяло в прерогативите на г-жа Йотова, защото ако за служебен премиер имаше ограничен избор, то състав на този кабинет е изцяло в нейните правомощия - да го приеме или не."

"ДПС-Ново начало" напомниха позицията си, че служебният премиер трябва да е максимално дистанциран от политическите сили.

Искра Михайлова - зам.-председател на ПГ на "ДПС-Ново начало": "Г-н Гюров беше председател на парламентарната група на "Продължаваме Промяната – Демократична България" и никога не е крил своята политическа принадлежност. Оттук нататък отговорността, съгласно Конституцията, е изцяло на президента на републиката и на номинирания служебен премиер. Нека да кажем и добрата новина - никой няма да може да каже, че Делян Пеевски, председател на ДПС, е определил служебния премиер."

ИТН не спестиха острите си думи за избора на Гюров. Напомниха, че има и юридически проблем с назначаването му.

Тошко Йорданов - председател на ПГ на ИТН: "Президентът - бившият, Радев, говорейки че правителството трябва да си отива и да се ходи на избори, имал ли е предварителна договорка с коалицията на шарлатаните, когато в момента избират министър-председател - техен човек, защото Гюров беше председател на ПГ на ПП-ДБ. И връзката политически влияния върху президентството е чудовищна в този случай. Очакват ни нечестни избори, контролирани от една политическа партия."

снимки: БТА, БГНЕС

А ветото на президента Йотова върху Изборния кодекс предизвика гневна реакция от "Възраждане". Костадин Костадинов нарече това удар върху държавността, защото според него тези промени се приемат с одобрение сред голяма част от българските граждани.

#търси се служебен премиер #политически реакции #Андрей Гюров #служебен премиер

