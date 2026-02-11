Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател.

На 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа президентът Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство.





