В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров е готов да поеме поста служебен премиер. Това стана ясно след консултацията му с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство.

Йотова проведе четири консултации през деня. Управителят на БНБ Димитър Радев и другите двама подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов отказаха поста с различни аргументи.

Срещата с Андрей Гюров продължи с около половин час повече от другите. А президентът Илияна Йотова чу първото "да" на въпроса за служебния премиер. Гюров определи разговора като знаков. Заяви, че честни избори могат да бъдат направени само при честно сътрудничество между всички институции, които са чули исканията на хората от площадите.

Андрей Гюров: "Споделих с г-жа президента, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Принципите означава - България в Европа. А в Европа се провеждат честни избори. Честни избори можем да имаме, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, то е достатъчно неутрално и равноотдалечено от всички партии и работи само в правомощията, които са му дадени от конституцията."

Обаче в момента Андрей Гюров временно е отстранен от поста. След проверка на Антикорупционната комисия за конфликт на интереси, беше освободен от поста от УС на БНБ. Но той обжалва пред Европейския съд, откъдето се очаква решение. И засега е в неплатен отпуск. Гюров обясни защо според него това не може да е пречка да заеме поста.

Анрдей Гюров: "От професионална гледна точка това, което мога да кажа, е, че административният съд вече отмени решението на КПК, което беше основа за отстраняването ми от Управителния съвет, а в момента тече дело пред съда на ЕС и там на изслушването получих много категорична подкрепа от становищата както на ЕЦБ и на ЕК. Нямам никакви морални проблеми да приема една такава позиция. Считам, че президентът, с оглед на компетенциите и юридическия екип ще вземе решение."

Управителят на БНБ Димитър Радев, потвърди и пред президента Йотова обявеното си вече решение, че няма да приеме поста.

Димитър Радев, управител на БНБ: "Ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение, както на българското, така и на европейското законодателство. А също така и на утвърдените етични норми в централното банкерство. Санкцията за подобно нарушение е подаването незабавно на оставка . А подобно развитие крие риска от дестабилизиране на може би, към момента, най-стабилната публична институция - БНБ."

Радев подчерта също, че това би навредило на пълноправното ни участие в ЕЦБ.

Димитър Радев, управител на БНБ: "Но също така и лишаване на страната от пълноценно представителство и от право на глас в управителния съвет на ЕЦБ в самото начало на членството ни в еврозоната. Което би било лош сигнал за пазарите, за нашите партньори с всички произтичащи от това негативни последствия. Моята позиция е мотивирана както от гледна точка на институционална логика, така и от гледна точка на институционална отговорност.

Петър Чобанов също отказа, макар че в предишни подобни ситуации даваше знак, че би могъл да приеме този пост. Подчерта, че тогава е имало опасност от конституционния криза, сега не вижда такава опасност.

Петър Чобанов, подуправител на БНБ: "Разлика с предните процедури беше, тогава заявих и пред вас, че бих приел поста на служебен премиер, ако мисля, че има опасност от конституционна криза и никой друг не би се съгласил. Сега списъкът е разширен. Някои хора като ги избираха бяха с ясното съзнание, че могат да са кандидати и са изразили съгласие. Не мисля, че в момента ще има конституционна криза и не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля. Това, което си ми е като професионално развитие. Моята кариера започна в БНБ, сега се върнах в мениджмънта на БНБ. И мисля, че мога да бъда много полезен в тези среди и го доказвам. Отговорът към момента е не, от гледна точка, че не виждам опасност и риск от конституционна криза."

И този път подуправителят Радослав Миленков остана верен на позицията си и отказа.

Радослав Миленков, подуправител на БНБ: "Дадох отговора, който давах и последните три пъти на предходния президент. Няма да стана служебен премиер. Прекалено много ангажименти имам в ЕЦБ, в БНБ. Знаете аз съм давал аргументите и преди пред вас и пред президента. Те са известни, повторих ги на Йотова. А те са накратко, това, че ръководя две управления в момента в БНБ - банков съвет и емисионна. Член съм на надзорния съвет на ЕЦБ, с всички произтичащи от това ангажименти, ограничения. Управителят спомена някои от тези ограничения. Така, че предполагам не е изненада за никой моята позиция за пореден път заявена."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Срещите на президента Илияна Йотова в търсене на служебен премиер утре продължават с омбудсмана и нейния заместник.