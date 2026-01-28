Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер. Тя разговаря и с подуправителя на БНБ Андрей Гюров. В разговора си с нея той е изразил готовност да стане служебен премиер.

Срещата му с Йотова продължи близо час и половина.

След края на срещата той направи коментар пред медиите.

„Това, което казах и на нея е, че едни честни избори могат да бъдат проведени само при едно честно сътрудничество между всички институции, които са чули площадите и са разбрали какво искат хората. Какво казахте – да или не? Да, на този въпрос мога да кажа следното: споделих с госпожа президента, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Под принципи имам предвид, че България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Честни избори можем да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, то е достатъчно неутрално, равно отдалечено от всички партии и работи само в рамките на правомощията, които му дава Конституцията."

По-рано днес отрицателен отговор дадоха и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков.

До края на седмицата Илияна Йотова ще разговаря с обмудмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Според процедурата, след като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.