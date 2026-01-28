БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Консултациите за служебен премиер продължават и днес

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер. За първата среща на „Дондуков 2“ беше поканена председателят на НС Рая Назарян, която отказа.

За днес са предвидени срещите с управителя и подуправителите на БНБ. До края на седмицата Илияна Йотова ще разговаря с обмудмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Част от кандидатите за служебен министър-председател вече отказаха да заемат поста. БНТ ще ви покаже на живо срещите предвидени за днес. От 11.00 часа с управителя на БНБ Димитър Радев, а след това в 12.00, 13.00 и 14.30 с Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров. Според процедурата, след като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

