Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова

Председателят на Народното събрание отново отказа да оглави временното правителство

седмица консултации служебен премиер рая назарян първа срещна президента илияна йотова
Снимка: Президентство на Република България
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова започна конституционната процедура в търсене на нов служебен премиер – четвъртия за последните 5 години. До края на седмицата държавният глава ще разговаря поотделно с всички потенциални кандидати, за да избере на кого да възложи да състави правителство. На "Дондуков" 2 днес беше Рая Назарян, която от 29 октомври е начело на отиващото си 51-о Народно събрание. Назарян вече няколко пъти обяви, че ще откаже да оглави временното правителство, а днес потвърди позицията.

Президентът Илияна Йотова лично посрещна на парадния вход председателя на Народното събрание Рая Назарян. Срещата продължи около час. Пред медиите Рая Назарян потвърди позицията си, че няма да приеме поста служебен министър-председател.

Рая Назарян отказа, защото според нея, който и да е председател на парламента, той принадлежи към конкретна политическа формация и това вероятно ще засили съмненията сред избирателите за безпристрастността на служебния премиер и прозрачността на изборите.

Рая Назарян - председател на Народното събрание: "Колкото и да е подготвен председателят на Народното събрание, познавайки отблизо и добре политическите процеси, в същото време не е честно и не е справедливо, към него ще има съмнения, винаги ще има съмнения, който и да е той за някаква намеса в изборния процес, предвид на което тези очаквания за справедливост и честни избори няма да бъдат оправдани. И с нея двете се обединихме, че това е по-правилното решение."

В разговора Илияна Йотова и Рая Назарян са били единодушни, че изключително важно е и кой ще бъде вътрешен министър в служебния кабинет, защото от него до голяма степен зависи и честното и прозрачно провеждане на вота.

Рая Назарян - председател на Народното събрание: "С президента Илияна Йотова обсъдихме кое е най-важното за този служебен кабинет, каква да бъде фигурата на служебния министър председател, както и на вътрешния министър, защото всичко това е с цел да се постигне едно широко доверие сред избирателите. Вътрешният министър, който също трябва да бъде максимално безпристрастен и отдалечен към политическите формации и кандидатите за народни представители."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Според Рая Назарян е добре, че конституционната процедура за избор на служебен премиер е възстановена. Отбеляза, че хората и политически партии очакват скорошно провеждане на изборите. Президентът Илияна Йотова ще се срещне с всички потенциални кандидати за служебен премиер до края на седмицата. От прессекретариата на държавния глава обявиха и графика по дни и часове.

