Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на служебно правителство

У нас
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на служебно правителство
В изпълнение на процедурата за назначаване на служебен министър-председател в чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в основния закон да могат да заемат поста, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 28 януари, сряда, президентът ще приеме на "Дондуков" 2 управителя и подуправителите на Българската народна банка:

От 11.00 часа – Димитър Радев;

От 12.00 часа – Петър Чобанов;

От 13.00 часа – Радослав Миленков;

От 14.30 часа – Андрей Гюров.

На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари, петък, президентът Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата:

От 11.00 часа – Димитър Главчев;

От 12.00 часа – Маргарита Николова;

От 13.00 часа – Силвия Къдрева.

