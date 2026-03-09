"Мадарски конник" за аржентинския депутат - президентът връчи наградата на Алехандро Майер

Президентът Илияна Йотова удостои депутата на Република Аржентина у нас Алехандро Сотнер Майер с орден "Мадарски конник" първа степен.

Отличието се връчва за заслугите му за развитие на двустранните отношения между България и Аржентина, за засилване и разширяване на двустранния политически и икономически диалог между двете страни.

Държавният глава изразява признателност за подкрепата на Аржентина за провеждането на ежегодните национални антарктически експедиции, както и за задълбочаване на изследването на дълбокото в Антарктида.

Посланик Майер благодари за високото държавно отличие и подкрепа, която страна не помага на Аржентина към процеса за присъединяване към страната като глобален партньор на НАТО.