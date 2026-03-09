БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Български баскетбол
Очакваме отново три победи, заяви селекционерът на националния отбор за жени по баскетбол.

Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце
Таня Гатева е уверена, че българският национален отбор за жени по баскетбол може да постигне три победи и във втория игрови прозорец от първия етап в квалификациите за Евробаскет 2027. Селекционерът смята, че въпросните предпоставки за това е играта на българките.

Пред БНТ Гатева сподели своите впечатления за предстоящите мачове с Азербайджан, Украйна и Черна гора.

Има вълнение, очакваме отново да направим три победи, да се класираме първи в групата, да играем със същия хъс и енергия, даже по-добре чисто тактически. Мачовете ще бъдат много интересни, защото този отбор играе с дух и сърце, дава всичко от себе си“, започна тя.

На 14 март очакваме много интересен мач. Аз съм сигурна, че Украйна няма да се предаде и ще бъде тежък мач. Надявам се поздравим с победата“, заяви Гатева по повод втората среща, която ще бъде именно срещу украинките в Пловдив.

Българките ще срещнат Азербайджан на 11-и в зала „Колодрума“, а на 17-и ще сложат край на първия етап от пресявките с гостуване на Черна гора в Бар.

Националките по баскетбол поставиха начало на подготовката си в Пловдив
Националките по баскетбол поставиха начало на подготовката си в Пловдив
Селекцията на Таня Гатева се събра в пълен състав за първа тренировка.
Чете се за: 01:37 мин.
#Квалификации за Евробаскет 2027 - жени #Таня Гатева #Български национален отбор по баскетбол за жени

Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста
Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста
Кристиан Иванов и Добромир Добрев представят книгата "Трифон Иванов - Железния" Кристиан Иванов и Добромир Добрев представят книгата "Трифон Иванов - Железния"
Чете се за: 03:20 мин.
Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България
Чете се за: 04:00 мин.
Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България
Чете се за: 03:07 мин.
Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България
Чете се за: 02:42 мин.
Христо Илиев: Виждам се в световния елит на леката атлетика и мечтая за участие на олимпийски игри Христо Илиев: Виждам се в световния елит на леката атлетика и мечтая за участие на олимпийски игри
Чете се за: 03:45 мин.

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Тръмп: Войната срещу Иран е почти приключила
Чете се за: 01:07 мин.
По света
