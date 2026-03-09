Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце

Таня Гатева е уверена, че българският национален отбор за жени по баскетбол може да постигне три победи и във втория игрови прозорец от първия етап в квалификациите за Евробаскет 2027. Селекционерът смята, че въпросните предпоставки за това е играта на българките.

Пред БНТ Гатева сподели своите впечатления за предстоящите мачове с Азербайджан, Украйна и Черна гора.

„Има вълнение, очакваме отново да направим три победи, да се класираме първи в групата, да играем със същия хъс и енергия, даже по-добре чисто тактически. Мачовете ще бъдат много интересни, защото този отбор играе с дух и сърце, дава всичко от себе си“, започна тя.

„На 14 март очакваме много интересен мач. Аз съм сигурна, че Украйна няма да се предаде и ще бъде тежък мач. Надявам се поздравим с победата“, заяви Гатева по повод втората среща, която ще бъде именно срещу украинките в Пловдив.

Българките ще срещнат Азербайджан на 11-и в зала „Колодрума“, а на 17-и ще сложат край на първия етап от пресявките с гостуване на Черна гора в Бар.