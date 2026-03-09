БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Процесът срещу Екрем Имамоглу в Истанбул - бившият кмет е обвинен в ръководство на престъпна мрежа

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Балкани
Снимка: БТА/Архив
В Истанбул започна съдебният процес срещу отстранения кмет на мегаполиса Екрем Имамоглу. Обвиненията срещу политика са 142. Прокуратурата твърди, че Имамоглу е ръководил мащабна престъпна мрежа, върху която упражнявал влияние „като октопод“. Опозицията в Турция определя процеса като опит да бъдат осуетени шансовете на Имамоглу да се изправи срещу президента Реджеп Ердоган на президентските избори след 2 години.

Процесът срещу най-важната опозиционна фигура в Турция започна с изслушвания в затворническия комплекс Мармара в предградие на Истанбул. Камери в залата не бяха допуснати. В района се събраха стотици хора- юристи, политици, поддръжници на Имамоглу. Неговата Народнорепубликанска партия изгради копие на затворническата килия на политика.

54 годишният Имамоглу беше арестуван на 19 март миналата година. Той беше изпратен в затвора в деня, в който беше издигнат за кандидат за президент от основната опозиционна Народнорепубликанска партия.

Обвиненията срещу него включват корупция, злоупотреба с обществени средства и шпионаж. По делото са обвинени общо 408 души. Прокуратурата иска до 2352 години затвор за Имамаоглу.

Йозгюр Йозел, лидер на опозиционната Нардонорепубликанска партия: „Изправени сме пред съдебен състав, на който никой не би повярвал, състав, който дори не можеше да се преструва, че осигурява справедливост, камо ли действително да я раздава.“

Според турската преса показанията на подсъдимите и на свидетелите ще продължат до април, след което се очаква съдът да отложи заседанията до края на май.

Задържането на Имамоглу миналата година предизвика масови протести в Турция. Дори да бъде оправдан по обвиненията за корупция, пред него стои още по-сериозна правна пречка - дело, което оспорва валидността на университетската му диплома, което е конституционно изискване за кандидатите за президент.

