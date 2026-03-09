Никола Цолов триумфира в старт от Формула 2 на писта в Мелбърн

Никола Цолов спечели първата си победа във Формула 2 в откриващото състезание за сезона в Австралия.

19-годишният пилот на Кампос Рейсинг стартира от петата позиция, но брилянтното му каране по пистата в Мелбърн го изпрати на най-високото стъпало на почетната стълбичка за първи път в кариерата му във Формула 2. Така той се изкачи на лидерската позиция в шампионата.

Българският лъв познава вкуса на успеха още от ранна възраст. Преди 10 години започва в картинг сериите – първо у нас, а след това и на международната сцена. През 2022 влиза във Формула 4.

Следва изкачване и във Формула 3, където записва общо 5 победи, а добрите му изяви го изпращат във Формула 2 още в края на миналия сезон.

Сега пред Цолов остава да се бори за голямата мечта – да се превърне в първия българин, който е част от най-престижното състезание в моторните спортове – Формула 1.