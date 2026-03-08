Българка стана европейска шампионка в ски алпинизма

България има нов европейски шампион в ски алпинизма. На Европейското първенство в Шахдаг, Азербайджан, Марина Анастасова спечели златен медал в дисциплината „скоростно изкачване“ при девойките.

Състезателката успя да се представи отлично и да стигне до първото място в надпреварата.

От нейния клуб „Тренелариум“ посочват, че Анастасова е трябвало да остане силно концентрирана по време на състезанието, въпреки напрежението около събитията в региона.

Очаква се българските участници в първенството да се приберат в страната утре сутринта с полет през Истанбул.