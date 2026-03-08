БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумла 2...
Българка стана европейска шампионка в ски алпинизма

България има нов европейски шампион в ски алпинизма. На Европейското първенство в Шахдаг, Азербайджан, Марина Анастасова спечели златен медал в дисциплината „скоростно изкачване“ при девойките.

Състезателката успя да се представи отлично и да стигне до първото място в надпреварата.

От нейния клуб „Тренелариум“ посочват, че Анастасова е трябвало да остане силно концентрирана по време на състезанието, въпреки напрежението около събитията в региона.

Очаква се българските участници в първенството да се приберат в страната утре сутринта с полет през Истанбул.

Български успехи на Европейската купа по джудо
Български успехи на Европейската купа по джудо
Исторически успех за Влади Зографски в Световната купа
Исторически успех за България при юношите на световното по биатлон
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата
Лора Христова зае осмо място на Световната купа по биатлон
България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумла 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Гранични полицаи изненадаха дамите с роза
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
