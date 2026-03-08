БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Български успехи на Европейската купа по джудо

Деца
София Маврова спечели титла, още наши състезатели стигнаха до подиума

български успехи европейската купа джудо
Снимка: БТА
Български състезатели постигнаха силни резултати на турнири от Европейската купа по джудо.

В Анталия (Турция) София Маврова спечели златен медал при кадетките в категория до 44 килограма. На финала тя победи състезателка от Монголия с ипон. По пътя към титлата Маврова записа общо пет победи срещу съпернички от Монголия, Казахстан, Азербайджан и Турция.

Това е втора титла за нея през сезона след успеха ѝ на турнир в Рим.

При кадетите Самуил Димитров спечели бронзов медал в категория до 66 килограма. Той постигна няколко победи по време на турнира и в крайна сметка се качи на почетната стълбичка.

На турнир в Портимао (Португалия) Надие Жаафар също се представи силно. Тя достигна до финала при девойките в категория до 70 килограма, след като спечели три срещи, включително една само за 8 секунди. На финала обаче отстъпи на състезателка от Хърватия и остана със сребърен медал.

Други български състезатели също записаха добри резултати. Андрей Ганчев спечели бронз при юношите, а Йоана Манова завърши седма на Европейската купа при жените в Линц (Австрия).

