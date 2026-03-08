Български успехи на Европейската купа по джудо

Български състезатели постигнаха силни резултати на турнири от Европейската купа по джудо.

В Анталия (Турция) София Маврова спечели златен медал при кадетките в категория до 44 килограма. На финала тя победи състезателка от Монголия с ипон. По пътя към титлата Маврова записа общо пет победи срещу съпернички от Монголия, Казахстан, Азербайджан и Турция.

Това е втора титла за нея през сезона след успеха ѝ на турнир в Рим.

При кадетите Самуил Димитров спечели бронзов медал в категория до 66 килограма. Той постигна няколко победи по време на турнира и в крайна сметка се качи на почетната стълбичка.

На турнир в Портимао (Португалия) Надие Жаафар също се представи силно. Тя достигна до финала при девойките в категория до 70 килограма, след като спечели три срещи, включително една само за 8 секунди. На финала обаче отстъпи на състезателка от Хърватия и остана със сребърен медал.

Други български състезатели също записаха добри резултати. Андрей Ганчев спечели бронз при юношите, а Йоана Манова завърши седма на Европейската купа при жените в Линц (Австрия).