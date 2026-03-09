Кампания за помощ на улични котки започна в София

Фондация „Четири лапи“ стартира кампания за безплатна кастрация на бездомни котки в София. Инициативата цели намаляване на броя на уличните котки и се провежда всяка пролет вече 10 години. Всяка година се кастрират над 1000 котки.

Желаещите могат да заявят талон онлайн и да запишат час в партньорска ветеринарна клиника. Отпускат се максимум 2 талона на човек. Фондацията покрива разходите за операцията, ваксинацията и обезпаразитяването на котките.

След процедурата едното ухо се маркира със специален знак, за да се знае, че вече са били кастрирани.