Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България

Биатлон. Вероятно най-споменаваният спорт в последно време у нас. И с право, защото след медала на Лора Христова от Олимпийските игри в Милано/Кортина успехите продължиха с пълна сила.

Георги Джоргов стана световен шампион на първенството на планетата за младежи до 21 години в масовия старт. Успех, който не изглеждаше особено вероятен в началото на дисциплината.

"Честно казано, особено след това падане, веднага след старта, като стана това спречкване между мен и французина, очакванията ми спаднаха драстично. За какъвто и да е медал или по-предно класиране. С по-добра стрелба успях да наваксам и изоставането. Аз имах информации по пистата, на колко вървя като изоставане от лидерите. Те бяха две момчета пред мен. Като влизах на рубежа, те приключваха със своите стрелби. Видях, че латвиецът допусна три грешки. След това другото момче допусна две. Успях да се изключа и да направя всичко, както си му е реда - да изляза с чиста стрелба и това да ме изведе напред", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Преди златото Георги загатна, че се намира в отлична форма. Още преди седмица, на 28 февруари, младият биатлонист впечатли с бронза си в индивидуалния старт.

"Там стратегията ми беше с по-умерена стрелба, защото наказанието е по-голямо. Не се чувствах перфектно, но се чувствах зареден, защото беше първи старт от доста време насам", допълни медалистът.

Състезателят на клуба в Сапарева баня се надява условията в България да се подобрят.

"Излиза, че всичко, което постигаме, и медалът на Лора, който е свръх постижение, е напук на условията. Ние сме, може би, единствената страна, която е с прилични резултати, която няма хубави центрове за биатлон и места за подготовка. Ние нямаме елементарни електрически мишени. Зареждаме по старомодния начин с едни въжета, дърпаме, мъчим се. Нямаме машини за обработки на писти. Всичко ни е доста изостанало, което мисля, че ни пречи", добави националът.

