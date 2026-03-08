БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Злато за Давид Иванов на Световната купа по спортна гимнастика в Баку

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Той изигра отлично съчетанието си на финала на кон с гривни.

Злато за Давид Иванов на Световната купа по спортна гимнастика в Баку
Снимка: БТА
Слушай новината

Давид Иванов спечели златен медал на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Баку (Азербайджан).

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) изигра отлично съчетанието си и получи най-високата оценка от 14.066 точки.

За Иванов това е първо златно отличие в кариерата от Световна купа при мъжете.

Втори се нареди Килиан ван дер Аа (Белгия) с 13.900, а трети е Джеси Муур (Австралия) с 13.866 точки.

Съдия за България на турнира е Илия Янев.

#Световна купа по спортна гимнастика в Баку 2026 #Давид Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
3
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г....
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Иран избира нов лидер до часове?
5
Иран избира нов лидер до часове?
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Други спортове

Елена Куртони беше най-бърза в супергигантския слалом пред родна публика във Вал ди Фаса
Елена Куртони беше най-бърза в супергигантския слалом пред родна публика във Вал ди Фаса
Алберт Попов завърши 28-и в слалома от Световната купа в Кранска гора Алберт Попов завърши 28-и в слалома от Световната купа в Кранска гора
Чете се за: 01:35 мин.
Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България
Чете се за: 03:07 мин.
Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България
Чете се за: 02:42 мин.
Христо Илиев: Виждам се в световния елит на леката атлетика и мечтая за участие на олимпийски игри Христо Илиев: Виждам се в световния елит на леката атлетика и мечтая за участие на олимпийски игри
Чете се за: 03:45 мин.
Димитър Илиев: Спортът трябва да се сложи като основен политически приоритет Димитър Илиев: Спортът трябва да се сложи като основен политически приоритет
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ