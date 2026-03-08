Карлос Насар, Димитър Илиев и Георги Джоргов в "Арена спорт"

Гледайте цялото предаване във видеото.
В предаването "Арена спорт" на 8-и март, неделя:
Спортист №1 на България Карлос Насар ще се включи на живо от високопланинската база в Белмекен.
В студиото ще гостува и министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, с когото ще говорим за развитието на спорта у нас.
Биатлонистът Георги Джоргов ще коментира историческото си представяне на световното първенство за младежи и ще разкаже повече за условията за подготовка в България.
Ще ви срещнем и с лекоатлета Христо Илиев, чиито рекорди показват, че той има място сред най-добрите в световния елит.
В празничния 8 март ще ви разкажем и една специална история – среща с Мая Николова, майка на волейболните национали Симеон и Александър Николов.
Ще си припомним и за легендата на българския футбол Джони Велинов.
