Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Карлос Насар, Димитър Илиев и Георги Джоргов в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
Други спортове
Гледайте цялото предаване във видеото.

живо карлос насар димитър илиев георги джоргов арена спорт
В предаването "Арена спорт" на 8-и март, неделя:

Спортист №1 на България Карлос Насар ще се включи на живо от високопланинската база в Белмекен.

В студиото ще гостува и министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, с когото ще говорим за развитието на спорта у нас.

Биатлонистът Георги Джоргов ще коментира историческото си представяне на световното първенство за младежи и ще разкаже повече за условията за подготовка в България.

Ще ви срещнем и с лекоатлета Христо Илиев, чиито рекорди показват, че той има място сред най-добрите в световния елит.

В празничния 8 март ще ви разкажем и една специална история – среща с Мая Николова, майка на волейболните национали Симеон и Александър Николов.

Ще си припомним и за легендата на българския футбол Джони Велинов.

Гледайте цялото предаване във видеото.

