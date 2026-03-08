Алберт Попов се класира за втория манш на слалома от Световната купа в Кранска гора

Българският скиор Алберт Попов се класира за втория манш на слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в словенския курорт Кранска гора.

Попов даде 28‑о време в първото спускане - 50.62 секунди, като изостана на 2.39 секунди от лидера Атле Лий МакГрат.

Норвежецът оглави класирането след първия манш с време от 48.23 секунди. Само на 17 стотни зад него се нареди олимпийският шампион Лукас Пинейро Бротен, който в събота спечели гигантския слалом в Кранска гора. Трети след първото спускане е Арман Маршан с изоставане от 55 стотни.

Общо 52‑ма от 72‑мата стартирали състезатели успяха да завършат първия манш.

Българинът ще стартира трети във втория манш на състезанието, който започва в 13:25 часа българско време и ще бъде предаван пряко по БНТ 3!

Вижте спускането на Алберт във видеото!