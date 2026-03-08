БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алберт Попов се класира за втория манш на слалома от Световната купа в Кранска гора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Алпийски ски
Запази

Българинът даде 28‑о време в първото спускане и ще стартира трети във втория манш

алберт попов класира втория манш слалома световната купа кранска гора
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският скиор Алберт Попов се класира за втория манш на слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в словенския курорт Кранска гора.

Попов даде 28‑о време в първото спускане - 50.62 секунди, като изостана на 2.39 секунди от лидера Атле Лий МакГрат.

Норвежецът оглави класирането след първия манш с време от 48.23 секунди. Само на 17 стотни зад него се нареди олимпийският шампион Лукас Пинейро Бротен, който в събота спечели гигантския слалом в Кранска гора. Трети след първото спускане е Арман Маршан с изоставане от 55 стотни.

Общо 52‑ма от 72‑мата стартирали състезатели успяха да завършат първия манш.

Българинът ще стартира трети във втория манш на състезанието, който започва в 13:25 часа българско време и ще бъде предаван пряко по БНТ 3!

Вижте спускането на Алберт във видеото!

#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 # Алберт Попов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
3
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г....
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Иран избира нов лидер до часове?
5
Иран избира нов лидер до часове?
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Други спортове

Елена Куртони беше най-бърза в супергигантския слалом пред родна публика във Вал ди Фаса
Елена Куртони беше най-бърза в супергигантския слалом пред родна публика във Вал ди Фаса
Алберт Попов завърши 28-и в слалома от Световната купа в Кранска гора Алберт Попов завърши 28-и в слалома от Световната купа в Кранска гора
Чете се за: 01:35 мин.
Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България
Чете се за: 03:07 мин.
Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България
Чете се за: 02:42 мин.
Злато за Давид Иванов на Световната купа по спортна гимнастика в Баку Злато за Давид Иванов на Световната купа по спортна гимнастика в Баку
Чете се за: 00:42 мин.
Христо Илиев: Виждам се в световния елит на леката атлетика и мечтая за участие на олимпийски игри Христо Илиев: Виждам се в световния елит на леката атлетика и мечтая за участие на олимпийски игри
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ