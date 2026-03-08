Перфектна стрелба донесе триумф на Стурла Холм Лагрейд в масовия старт по биатлон

Норвежецът Стурла Холм Лагрейд триумфира в масовия старт на 15 километра в Контиолахти, след като демонстрира перфектна стрелба и събори и 20-те мишени. Така той стигна до първата си победа за сезона в старт от Световната купа по биатлон.

Лагрейд финишира с време 34:39.7 минути и остави на 16.5 секунди зад себе си французина Ерик Перо. Третото място зае друг норвежец – Ветле Шаастад Кристиансен, който изостана на 24.1 секунди.

До последната стрелба надпреварата беше изключително оспорвана. Лагрейд вървеше рамо до рамо с Перо и французина Фабиен Клод, като и тримата преминаха първите три рубежа без грешка. Непосредствено зад тях се движеше и Кристиансен. Развръзката дойде при четвъртата стрелба – Перо допусна една грешка, а Клод сбърка два пъти и това го извади от битката за подиума, като в крайна сметка завърши едва 11-и.

Четвъртото място зае норвежецът Йохан-Олав Ботн с два пропуска в стрелбата. След него се наредиха шведът Мартин Понсилуома, също с две грешки, и още един норвежец – Мартин Улдал, който допусна един неточен изстрел.

Въпреки че остана втори, Ерик Перо си гарантира Малкия кристален глобус в дисциплината масов старт. Кръг преди края на сезона французинът е недостижим на върха с актив от 250 точки и аванс от 94 пред Йохан-Олав Ботн. Трети в класирането, само на още две точки зад норвежеца, е американецът Кембъл Райт.

В генералното подреждане за Световната купа Перо също води убедително с 999 точки. След него се нареждат италианецът Томазо Джакомел със 797 и шведът Себастиан Самуелсон със 723. При благоприятно развитие на следващия старт – спринта на 7,5 километра в Отепаа на 13 март – французинът може математически да си осигури и голямата Световна купа.