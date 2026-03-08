Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
ЗАПАЗЕНИ

Шампионатът започна на 28 февруари. Проследете го по традиция по БНТ 3.

живо световно първенство биатлон бнт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дори след края на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина емоциите с марка биатлон в ефира на БНТ ще продължат. От 28 февруари до 8 март БНТ 3 излъчва световното първенство за младежи и девойки до 21 г. в Арбер, Германия.

Шампионатът събира на едно място най-добрите състезатели в биатлона при подрастващите, които спорят за отличията в две различни възрастови групи – до 19 и до 21 г.

Любопитно е да се отбележи, че това е последното първенство, на което двете възрастови групи ще стартират отделно, тъй като от 2027-а Международния съюз по биатлон (IBU) взе решение да остави единствено категорията до 21 г.

В Арбер България е представена от общо 12 състезатели в различните възрастови групи.

Юноши до 19 г.: Георги Джоргов, Николай Николов, Мартин Христов, Андрей Ночев

Девойки до 19 г.: Рая Аджамова, Никол Кленовска, Десислава Минчева, Никол Петкова

Младежи до 21 г.: Георги Наумов, Веселин Белчински

Девойки до 21 г.: Биляна Чавдарова, Ирина Георгиева

Програмата на БНТ 3:

28 февруари (събота)
11:25 – Индивидуална дисциплина 12.5 км – юноши до 19 г.
15:45 – Индивидуална дисциплина 15 км - младежи до 21 г. */след края на сноуборда/

1 март (неделя)
11:25 – Индивидуална дисциплина 10 км - девойки до 19 г.
15:25 – Индивидуална дисциплина 12.5 км – девойки до 21 г.

2 март (понеделник)11:55 – Смесена щафета 4х6 км – до 19 г.
15:40 – Смесена щафета 4х6 км – до 21 г.

3 март (вторник)
11:25 – Спринт 7.5 км – юноши до 19 г.
15:25 – Спринт 10 км – младежи до 21 г.

4 март (сряда)
11:25 – Спринт 6 км – девойки до 19 г.
15:25 – Спринт 7.5 км - девойки до 21 г.

6 март (петък)
11:25 – Масов старт 12 км - младежи до 21 г.
12:25 – Масов старт 9 км - девойки до 21 г.
15:35 – Масов старт 12 км – юноши до 19 г.
16:35 – Масов старт 9 км – девойки до 19 г.

7 март (събота)
11:55 Щафета 3х7.5 км – юноши до 19 г.
15:25 Щафета 4х7.5 км – младежи до 21 г.

8 март (неделя)
11:25 Щафета 3х6 км – девойки до 19 г.
15:25 Щафета 4х6 км – девойки до 21 г.

