Австрия завоюва титлата в смесената щафета до 19 г. в Арбер, България завърши 14-а

Австрия спечели титлата в смесената щафета до 19 години на 4 по 6 километра от световното първенство по биатлон за младежи и девойки в Арбер (Германия).

Квартетът на Австрия в състав Симон Хешенбергер, Мати Пинтер, Илви Гестхайер и Селина Ганер финишира за 1:12:29.1 часа, използвайки седем допълнителни патрона и без наказателна обиколка.

Сребърните медали останаха за Норвегия с време 1:13:56.0 часа (+1:26.9). Бьорн-Андерс Ериксен, Емил Скйелберг, Хана Воелстад и Мартин Ског завъртяха четири наказателни обиколки и използваха 11 допълнителни патрона.

Финландия спечели бронза с изоставане от 2:03.2 минути. Арту Ремес, Томас Латвалахти, Венла Меннала и Хани Коски преминаха дистанцията с осем допълнителни патрона и без наказателна обиколка.

България, представена от Георги Джоргов, Николай Николов, Никол Кленовска и Рая Аджамова, се класира на 14-о място с време 1:19:55.6 часа (+7:26.5). Националите използваха 16 допълнителни патрона и направиха три наказателни обиколки.

Световното първенство за младежи и девойки в Арбер продължава до 8 март, като стартовете се излъчват по БНТ 3.