Наумов завърши в топ 15 на световното първенство по биатлон за младежи

Българинът Георги Наумов завърши на 13-то място в индивидуалната дисциплина на 15 километра до 21 години на световното първенство по биатлон за младежи, юноши и девойки, което започна днес в германския зимен център Арбер.

Георги Наумов допусна три грешки при стрелба. Другият българин в дисциплината Веселин Белчински приключи на 60-о място, като допусна шест пропуска.

Победител стана Филип Линдквист-Флетен (Швеция), който повали всичките 20 мишени и измина трасето за 49:44.0 минути.

Утре първенството продължава с индивидуалната дисциплина при девойките до 19 и до 21 години с участието на Рая Аджамова, Никол Кленовска, Десислава Минчева, Никол Петкова, Биляна Чавдарова и Ирина Георгиева.



Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3.