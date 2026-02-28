БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Наумов завърши в топ 15 на световното първенство по биатлон за младежи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Веселин Белчински приключи на 60-о място в германския зимен център Арбер.

българската щафета завърши първия старт световното биатлон младежи
Слушай новината

Българинът Георги Наумов завърши на 13-то място в индивидуалната дисциплина на 15 километра до 21 години на световното първенство по биатлон за младежи, юноши и девойки, което започна днес в германския зимен център Арбер.

Георги Наумов допусна три грешки при стрелба. Другият българин в дисциплината Веселин Белчински приключи на 60-о място, като допусна шест пропуска.

Победител стана Филип Линдквист-Флетен (Швеция), който повали всичките 20 мишени и измина трасето за 49:44.0 минути.

Утре първенството продължава с индивидуалната дисциплина при девойките до 19 и до 21 години с участието на Рая Аджамова, Никол Кленовска, Десислава Минчева, Никол Петкова, Биляна Чавдарова и Ирина Георгиева.

Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3.

Свързани статии:

Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Шампионатът започва на 28 февруари. Проследете го по традиция по...
Чете се за: 02:20 мин.
Бронз за Георги Джоргов на световното по биатлон в Германия
Бронз за Георги Джоргов на световното по биатлон в Германия
Българинът се нареди в Топ 3 в индивидуалната дисциплина на 12.5...
Чете се за: 01:10 мин.
#Световно първенство по биатлон до 21 г. Арбер 2026 #Георги Наумов #Веселин Белчински

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
4
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
5
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
6
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Още

25-о място за Владимир Зографски в Бад Митерндорф
25-о място за Владимир Зографски в Бад Митерндорф
Радослав Янков завърши девети в паралелния слалом в Криница Радослав Янков завърши девети в паралелния слалом в Криница
Чете се за: 01:57 мин.
Слави Бинев: Ако има нещо, което е обединено в България, това е спортът Слави Бинев: Ако има нещо, което е обединено в България, това е спортът
Чете се за: 04:02 мин.
Одермат заслужи 54-а победа за Световната купа Одермат заслужи 54-а победа за Световната купа
Чете се за: 01:55 мин.
Айхер триумфира в супергигантския слалом в Солдеу Айхер триумфира в супергигантския слалом в Солдеу
Чете се за: 01:40 мин.
Спортни новини 28.02.2026 г. 12:25 ч. Спортни новини 28.02.2026 г. 12:25 ч.

Водещи новини

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мохамед Халаф: Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ