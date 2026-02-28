БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 01:25 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Одермат заслужи 54-а победа за Световната купа

Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Швейцарски подиум в Гармиш-Партенкирхен.

Марко Одермат
Снимка: БТА
Марко Одермат постигна нов престижен успех, след като спечели спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини в германския курорт Гармиш-Партенкирхен.

28-годишният швейцарец стартира с десети номер и направи блестящо спускане по емблематичната писта „Кандахар 1", финиширайки за 1:47.57 минути – време, което никой от съперниците му не успя да подобри.

Това е 54-а победа в кариерата на Одермат и девета от началото на сезона. С този успех той се изравни на третата позиция във вечната ранглиста за най-много победи в Световната купа при мъжете заедно с Херман Майер, като пред тях остават единствено Марсел Хиршер (67) и легендарният Ингемар Стенмарк (86).

Швейцария доминира напълно надпреварата в Гармиш-Партенкирхен, след като на подиума се качиха още двама представители на страната. Алекси Моне завърши втори със силно каране и минимално изоставане от едва 0.04 секунди, а трети се нареди Стефан Рожентен, на 0.98 секунди от победителя.

Олимпийският шампион в дисциплината от Игрите в Милано/Кортина Франьо фон Алмен (Швейцария) остана шести в състезанието.

След успеха си Одермат затвърди лидерството си в подреждането за малкия кристален глобус в спускането с 610 точки, следван от Франьо фон Алмен с 435 и Доминик Парис с 325 точки.

Швейцарецът е убедителен водач и в генералното класиране за Големия кристален глобус със 1485 точки и е все по-близо до пета Световна купа в кариерата си.

#Стефан Рожентен #Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 #Алекси Моне #Световна купа по ски алпийски дисциплини в Гармиш-Партенкирхен #Марко Одермат

Слави Бинев: Ако има нещо, което е обединено в България, това е спортът
Слави Бинев: Ако има нещо, което е обединено в България, това е спортът
Айхер триумфира в супергигантския слалом в Солдеу Айхер триумфира в супергигантския слалом в Солдеу
Чете се за: 01:40 мин.
Спортни новини 28.02.2026 г. 12:25 ч. Спортни новини 28.02.2026 г. 12:25 ч.
Кристина Григорова триумфира на Държавното първенство по фигурно пързаляне Кристина Григорова триумфира на Държавното първенство по фигурно пързаляне
Чете се за: 01:32 мин.
Сестри Стоеви и Калояна Налбантова отпаднаха на четвъртфиналите на турнир в Мюлхайм Сестри Стоеви и Калояна Налбантова отпаднаха на четвъртфиналите на турнир в Мюлхайм
Чете се за: 01:15 мин.
Над 2500 състезатели ще участват на турнир по таекуондо в София Над 2500 състезатели ще участват на турнир по таекуондо в София
Чете се за: 00:47 мин.

