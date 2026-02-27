Над 2500 състезатели ще участват на турнир по таекуондо в София

Над 2500 състезатели от цял свят пристигнаха в София, за да се включат в международния турнир по таекуондо Bulgaria Open G2, който стартира днес.

В рамките на три състезателни дни, участници от десетки държави ще излязат в битка за медали и ценни точки за световната ранглиста.

Събитието е сред най-мащабните в календара и е под патронажа на президента на република България госпожа Илияна Йотова.

Официалното откриване е утре от 12:00 часа в „Арена София“.

Участия ще вземат най-добрите българските таекуондисти от националния отбор, а на първи март ще се проведе детският турнир Royal Open Kids.