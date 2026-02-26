Александър Стоименов: Важното е да влезем със самочувствие, да знаем кои сме и да не го забравяме

Александър Стоименов заяви, че в националния ни отбор по баскетбол няма напрежение въпреки отсъствието на ключови играчи. На селекцията на Любомир Минчев предстоят две срещи от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. България гостува на Норвегия на 27 февруари и на Армения на 2 март. Минчев няма да може да разчита отново на Александър Везенков, който е с контузия.

Тимът ни вече записа победа над Армения на родна земя при дебюта на новия наставник в края на ноември. Тогава съставът ни се наложи с 98:88 в Ботевград, а Стоименов бе най-резултатен.

"Всички осъзнават колко е важно да спечелим и двата мача, и мисля, че сме готови. Смятам, че всички ще се хвърлят и ще покажеме максимум от това, което можем", заяви Стоименов.

Той каза, че подготовката е била кратка, но тимът ни е готов за двете срещи.

"Със сигурност сме много сплотени. Атмосферата е много добра. Подготовката беше кратка, защото имахме само два дена, но смятам, че направихме всичко, което можехме да направим. Важното е да влезем със самочувствие, да знаем кои сме и да не го забравяме. И да се борим заедно", обясни националът.

Стоименов коментира и работата със селекционера Любомир Минчев, който пое отбора преди няколко месеца:

"Смятам, че работата с Любо минава прекрасно. Играем като че ли една идея по-бърз баскетбол и използваме младите тела, които имаме."

"Смятам, че какъвто и състав да излезе пред нас, ще се борим до край", каза Стоименов.

Вижте интервюто във видеото!