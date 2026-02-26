БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Стоименов: Важното е да влезем със самочувствие, да знаем кои сме и да не го забравяме

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

България гостува на Норвегия на 27 февруари и на Армения на 2 март в предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

александър стоименов важното влезем самочувствие знаем сме забравяме
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Александър Стоименов заяви, че в националния ни отбор по баскетбол няма напрежение въпреки отсъствието на ключови играчи. На селекцията на Любомир Минчев предстоят две срещи от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. България гостува на Норвегия на 27 февруари и на Армения на 2 март. Минчев няма да може да разчита отново на Александър Везенков, който е с контузия.

Тимът ни вече записа победа над Армения на родна земя при дебюта на новия наставник в края на ноември. Тогава съставът ни се наложи с 98:88 в Ботевград, а Стоименов бе най-резултатен.

"Всички осъзнават колко е важно да спечелим и двата мача, и мисля, че сме готови. Смятам, че всички ще се хвърлят и ще покажеме максимум от това, което можем", заяви Стоименов.

Той каза, че подготовката е била кратка, но тимът ни е готов за двете срещи.

"Със сигурност сме много сплотени. Атмосферата е много добра. Подготовката беше кратка, защото имахме само два дена, но смятам, че направихме всичко, което можехме да направим. Важното е да влезем със самочувствие, да знаем кои сме и да не го забравяме. И да се борим заедно", обясни националът.

Стоименов коментира и работата със селекционера Любомир Минчев, който пое отбора преди няколко месеца:

"Смятам, че работата с Любо минава прекрасно. Играем като че ли една идея по-бърз баскетбол и използваме младите тела, които имаме."

"Смятам, че какъвто и състав да излезе пред нас, ще се борим до край", каза Стоименов.

Вижте интервюто във видеото!

Свързани статии:

Любомир Минчев: Отборът е в добро настроение, няма допълнително напрежение
Любомир Минчев: Отборът е в добро настроение, няма допълнително напрежение
Селекционерът на България сподели очакванията си за...
Чете се за: 01:37 мин.
Павлин Иванов: Отборният дух ще ни помогне най-много
Павлин Иванов: Отборният дух ще ни помогне най-много
На националния тим по баскетбол предстоят две срещи от...
Чете се за: 01:27 мин.
#Български национален отбор по баскетбол за мъже #Александър Стоименов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
3
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
4
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Национални отбори

Любомир Минчев: Отборът е в добро настроение, няма допълнително напрежение
Любомир Минчев: Отборът е в добро настроение, няма допълнително напрежение
Павлин Иванов: Отборният дух ще ни помогне най-много Павлин Иванов: Отборният дух ще ни помогне най-много
Чете се за: 01:27 мин.
Любомир Минчев: Определено ще бъде тежко Любомир Минчев: Определено ще бъде тежко
Чете се за: 00:52 мин.
Павлин Иванов: Всеки от нас с радост идва в националния тим Павлин Иванов: Всеки от нас с радост идва в националния тим
Чете се за: 01:25 мин.
Везенков отпадна от сметките на Олимпиакос и националите Везенков отпадна от сметките на Олимпиакос и националите
Чете се за: 01:57 мин.
Баскетболната националка Кайла Хилсман подписа с испанския Валенсия Баскетболната националка Кайла Хилсман подписа с испанския Валенсия
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза министърът на икономиката
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО) Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Дебатът за избор на изпълняващ функциите главен прокурор не беше...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ