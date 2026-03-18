Жребият за втория етап на евроквалификациите при жените ще се проведе на 31 март

Жребият за втория етап на квалификациите за европейското първенство по баскетбол за жени през 2027 година ще се проведе на 31 март в Швейцария. Отборите, сред които и този на България, ще бъдат разделени на шест групи от по четири, информираха от Международната федерация по баскетбол (ФИБА).

Квалификациите ще се подновят през ноември тази година, преди да завършат с последния прозорец през февруари 2027-а. Съдомакините на Евробаскет 2027 при дамите - Белгия, Финландия, Литва и Швеция - автоматично се класират за финалите и остават част от група H и във втората фаза на пресявките. Елиминираните от първия етап на квалификациите състави ще насочат вниманието си към предварителните пресявки за Евробаскет 2029.

Общо 17 отбора продължиха напред - България, Хърватия, Великобритания, Израел, Латвия, Полша и Сърбия станаха победители в своите групи, докато Австрия, Гърция, Люксембург, Черна гора, Португалия, Словения и Словакия завършиха като втори. Дания, Нидерландия и Украйна също се класираха като най-добрите трети състави. Към тези 17 държави във втория кръг ще присъединяват седем тима от квалификационните турнири за световното първенство тази година - Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Испания и Турция.