Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар

Не стихва напрежението в Близкия изток - иранска ракета е ударила тази нощ съоръжение за преработване на газ в Катар.



Става дума за рафинерията Рас Лафан, където е избухнал огромен пожар. Междувременно Израел е атакувал газовото находище "Южен Парс" в Персийския залив, разработвано съвместно от Иран и Катар. То е от стратегическо значение за иранската енергетика, тъй като осигурява 70% от газовото потребление в страната. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че израелските удари са извършени без знанието и съгласието на Вашингтон. Той запаши Техеран, че ако не бъдат спрени ударите по страни от Персийския залив, ще взриви цялото хранилище. Ударите дадоха светкавично отражение на световните пазари и днес най-популярния сорт петрол - Брент поскъпна с 4% и се търгува за 112 долара.