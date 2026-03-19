Посрещаме астрономическата пролет със сняг

В четвъртък валежите ще са от дъжд, над около 1000 метра – от сняг. Ще вали главно в планинските, северните и югоизточните райони от страната. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър.

Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, малко по-високи по Черноморието до 6° - 7°, в София – около 2°, а максималните – между 7° и 12°, в София – около 7°.

И по Черноморието ще бъде облачно, главно по южното крайбрежие с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7° - 9°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще превалява предимно сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

В петък вятърът ще е от север-североизток, предимно умерен. Ще бъде и най-студено, с максимални температури между 5° и 10°. Ще бъде облачно и на много места, ще има валежи от дъжд, който в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове, ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

През почивните дни ще се задържи предимно облачно, на места с валежи, но максималните температури слабо ще се повишат.