Облачност и валежи в следващите дни, вятърът ще засилва усещането за студ

Под влиянието на средиземноморски циклон, преминаващ през южните части на Балканския полуостров, в близките дни у нас се очакват валежи както от дъжд, така и от сняг, но значителни количества не се предвиждат.

През нощта валежи ще има главно в Югозападна България. Минималните температури ще бъдат между -1° и 4°; по Черноморието – от 5° до 7°, в София – около 2°.

През деня валежите ще обхванат повече райони. Ще остане ветровито, с умерен вятър, а в Източна България временно ще бъде силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, близки до обичайните за сезона, но усещането за студ ще бъде по-силно заради вятъра.

Валежи от дъжд ще има предимно по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен до силен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 8° и 11°.

Вятърът ще бъде умерен и силен от изток-североизток. Валежите ще са предимно смесени – сняг и дъжд, като границата на снега ще се спусне до около 1000 метра.

Максималните температури ще бъдат около нулата в повечето курорти, а в Банско и Смолян – между 5° и 6°.

Обширна област от високо атмосферно налягане ще осигури слънчево време в по-голямата част от континента. Проливни валежи се очакват в Южна Португалия и южните части на Италия. На Балканите ще има валежи, най-вече в южните райони.

В петък, с началото на астрономическата пролет, се очаква най-ниските максимални температури за седмицата – между 5° и 10° в повечето райони.

На много места ще има дъжд, а в Предбалкана и по високите полета – и сняг, особено през нощта и сутринта. През почивните дни и в понеделник ще остане ветровито. В по-голямата част от страната ще бъде облачно, с валежи на отделни места. Максималните температури ще се повишат слабо, а минималните ще останат без съществена промяна.