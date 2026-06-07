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Очакват се краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки в страната

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Следобед над много райони в страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като се очакват краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки, по-интензивни в Централна и Североизточна България, както и в планинските райони, съобщават прогнозите.

През деня валежите ще бъдат на много места, като в отделни области е обявен жълт код за опасно време. Очаква се и усилване на север-северозападния вятър.

Максималните температури ще се движат между 26 и 31 градуса, а по Черноморието – между 21 и 23 градуса.

През нощта валежите постепенно ще спрат, а облачността ще се разкъса. В източните райони е възможно образуване на ниска слоеста облачност или мъгла.

Утре сутринта ще преобладава слънчево време, но следобед отново ще се развива нестабилна облачност с валежи и гръмотевици, включително по планините.

В следващите дни сутрините ще бъдат по-слънчеви, но следобедите ще остават с условия за краткотрайни валежи, гръмотевични бури и възможни градушки.

Към четвъртък се очаква понижение на температурите с навлизане на по-хладен въздух от северозапад, като се увеличава вероятността за по-интензивни явления в Западна България.

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