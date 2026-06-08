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Слънце и дъжд ще се редуват през новата седмица

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началото седмицата очакваме купесто дъждовна облачност придружена гръмотевици
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Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, в източните и планинските райони придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26° и 31°, по Черноморието – 21°-23°, а в София около 27°.

По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 22°.

През следващите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25° и 30°, към средата на седмицата и малко по-високи. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух. Повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни.

#с гръмотевици #купесно-дъждовна #облачност #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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