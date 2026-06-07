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Началото на летния сезон беше даден с празничен концерт в Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 01:32 мин.
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В Созопол тази вечер дадоха официален старт на летния туристически сезон с празнична програма на Централния плаж. Събитието събра жители и гости на морския град, представители на туристическия бранш, които заедно дадоха символично начало на летния сезон в един от най-посещаваните морски градове у нас.

На открита сцена под звездите излязоха популярни изпълнители, свързани със Созопол, а кулминацията на вечерта беше концерт на Тони Димитрова. С него се акцентира върху богатия културен календар, който градът ще предложи през лятото - концерти, театрални представления, фестивали, изложби и различни артистични прояви.

Илин Димитров, министър на туризма: „Сезонът тази година малко се бави, в действителност - една част е заради времето, една част е заради липсата на немски туристи, знаете че имаме канцелария на чартъри, но очакваме с напредването на лятото да наваксаме. Нашите предположения от Министерството на туризма са, че той ще бъде сходен с миналогодишния. И нещо интересно, понеже темата с плажовете е актуална - оказва се, че нашата морска вода и пясък са едни от най-чистите в света. Това е нещо, с което трябва да се гордеем.”

#открит #летния сезон #празничен концерт #Созопол

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