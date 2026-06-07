Началото на летния сезон беше даден с празничен концерт в Созопол

В Созопол тази вечер дадоха официален старт на летния туристически сезон с празнична програма на Централния плаж. Събитието събра жители и гости на морския град, представители на туристическия бранш, които заедно дадоха символично начало на летния сезон в един от най-посещаваните морски градове у нас.

На открита сцена под звездите излязоха популярни изпълнители, свързани със Созопол, а кулминацията на вечерта беше концерт на Тони Димитрова. С него се акцентира върху богатия културен календар, който градът ще предложи през лятото - концерти, театрални представления, фестивали, изложби и различни артистични прояви.