Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море

Иранска атака причини пожар, който е нанесъл „значителни“ щети на основното газово съоръжение на Катар, според официални източници в държавата от Персийския залив. Иран заплаши да атакува енергийната инфраструктура в Залива в отговор на израелските и американските удари по собствените му съоръжения.

Техеран потвърди смъртта на министъра на разузнаването Есмаил Хатиб. Той е поредният високопоставен ирански служител, убит при израелски удари.



Според сайта Аксиос,тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море.

Израел уби важна фигура в иранската власт и даде картбланш на армията си да ликвидира всеки висш служител на Ислямската република.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: „След елиминирането на висшите служители на режима – действащият лидер на Иран Лариджани и ръководителят на организацията Басидж Солеймани – за една нощ беше елиминиран и министърът на разузнаването Хатиб, който отговаряше за системата за убийства и вътрешни репресии в Иран и за развитието на външни заплахи срещу Израел и страните от региона.“

Огромно множество от хора се сбогува с убитите ирански ръководители и загиналите 84 моряци от иранска фрегата.

Атаката срещу газовата инфраструктура на Иран е поставила началото на нова фаза на конфликта, според Мохамад Галибаф, председател на иранския парламент. В най-голямото газово находище в света "Южен Парс" в Иранския залив е избухнал пожар след въздушни нападения. Иранският президент Масуд Пезешкиан предупреди, че атаките срещу енергийната инфраструктура на страната могат да доведат до „неконтролируеми последици" с глобален обхват.

Американските сили поразиха с бомби за разрушаване на бункери крайбрежието на Ормузкия проток, където са установките за противокорабни крилати ракети.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Първата стъпка след войната трябва да бъде изготвянето на нов протокол за Ормузкия проток и това трябва да направят страните, разположени от двете страни на пролива".

Според ръководителя на НАТО съюзниците дискутират въпроса.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Що се отнася до Ормузкия проток, аз съм в контакт с много съюзници. Всички сме съгласни, разбира се, че протокът трябва да се отвори отново. И това, което знам, е, че съюзниците работят заедно, обсъждат как да направят това. Кой е най-добрият начин да го направят? Те работят колективно по този въпрос."

Съединените щати не са изключили възможността за опит за изнасяне на ядрени материали от Иран, потвърди прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит. На 13 март Вашингтон заяви, че не възнамерява да провежда никакви военни операции, включващи ядрени материали в Иран.