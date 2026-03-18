Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран

Поредният ирански високопоставен представител е бил ликвидиран при удари срещу Техеран тази нощ - той е иранският министър на разузнаването и сигурността Есмаил Хатиб. Вчера беше убит и ръководителят на службите за сигурност Али Лариджани, чието погребение е днес. 1350 цивилни граждани са загинали от началото на американско - израелските удари на 28 февруари, според базираната в Съединените щати информационна агенция „Активисти за човешки права". Данните са събирани чрез мрежа от активисти в Иран. Как живеят обикновените иранци в условията на война - вижте ексклузивни кадри от Техеран.

"Знаете ли каква е разликата между нашето небе и небето на останалия свят? Те спят под звездите, ние - под ракетите. И двете небеса се озаряват, но от различна светлина."

В Техеран тази вечер се чува само приглушеното бръмчене на трафика, но това може мигновено да се промени. Обикновено кучетата първи улавят шума на самолетите и започват да лаят яростно. После идват зловещите експлозии и ярката светлина след въздушните удари. Екслузивни кадри и интервюта на BBC показват скритото лице на иранската столица - опънати нерви, постоянна тревога в очакване на следващия взрив и безмилостен страх от държавния апарат.

"Страх ме е. Днес оцелях някак, но дали ще има утре?"

Друг жител на Техеран споделя, че взима успокоителни, за да оцелее в града на смъртта. Казва, че около дома си вижда въоръжени и маскирани мъже, подкрепящи режима, които по думите му са отнели улицата от хората.

"Небето е под контрола на вражески сили. И в същото време в сърцата на хората винаги има надежда. Не че подкрепяме Америка или Израел, но се надяваме, че може да се случи нещо, което да сложи край на сегашния ирански режим".

"Войната не е само бомби. Тази война няма да приключи скоро. Защото тя е в нашите домове и семейства, тя е пропита в целия ни живот".

И тази нощ продължиха целенасочените удари - в най-голямото газово находище в света "Южен Парс" в Иранския залив е избухнал пожар след въздушни нападения.

Маджед ал Ансари - говорител на министерството на външните работи на Катар:"Нападенията срещу енергийната инфраструктура представляват заплаха за глобалната енергийна сигурност, както и за населението в региона и околната среда. Призоваваме всички страни да проявят сдържаност, да спазват международното право и да работят за деескалация на напрежението по начин, който гарантира сигурността и стабилността в региона".

Атака имаше и близо до иранската АЕЦ Бушер. От руската държавна компания „Росатом“, която е построила съоръжението, съобщиха, че нивата на радиация в района са в нормата. Американските сили поразиха с бомби за разрушаване на бункери крайбрежието на Ормузкия проток, където са установките за противокорабни крилати ракети.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Израел: "Първата стъпка след войната трябва да бъде изготвянето на нов протокол за Ормузкия проток и това трябва да направят страните, разположени от двете страни на пролива".

Германия и Франция отказват да се намесят във войната и да съдействат на Вашингтон за Ормузкия проток.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Вашингтон не потърси мнението ни и не сметна европейската помощ за необходима. Бихме посъветвали да не се поема по този път, по който се върви в момента."

Турция разполага втора система „Пейтриът“ за отбрана на военновъздушната база "Инджирлик", след като над страната бяха прехванати три ирански ракети.