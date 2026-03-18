ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Как живеят обикновените иранци?

Поредният ирански високопоставен представител е бил ликвидиран при удари срещу Техеран тази нощ - той е иранският министър на разузнаването и сигурността Есмаил Хатиб. Вчера беше убит и ръководителят на службите за сигурност Али Лариджани, чието погребение е днес. 1350 цивилни граждани са загинали от началото на американско - израелските удари на 28 февруари, според базираната в Съединените щати информационна агенция „Активисти за човешки права". Данните са събирани чрез мрежа от активисти в Иран. Как живеят обикновените иранци в условията на война - вижте ексклузивни кадри от Техеран.

"Знаете ли каква е разликата между нашето небе и небето на останалия свят? Те спят под звездите, ние - под ракетите. И двете небеса се озаряват, но от различна светлина."

В Техеран тази вечер се чува само приглушеното бръмчене на трафика, но това може мигновено да се промени. Обикновено кучетата първи улавят шума на самолетите и започват да лаят яростно. После идват зловещите експлозии и ярката светлина след въздушните удари. Екслузивни кадри и интервюта на BBC показват скритото лице на иранската столица - опънати нерви, постоянна тревога в очакване на следващия взрив и безмилостен страх от държавния апарат.

"Страх ме е. Днес оцелях някак, но дали ще има утре?"

Друг жител на Техеран споделя, че взима успокоителни, за да оцелее в града на смъртта. Казва, че около дома си вижда въоръжени и маскирани мъже, подкрепящи режима, които по думите му са отнели улицата от хората.

"Небето е под контрола на вражески сили. И в същото време в сърцата на хората винаги има надежда. Не че подкрепяме Америка или Израел, но се надяваме, че може да се случи нещо, което да сложи край на сегашния ирански режим".

И тази нощ продължиха целенасочените удари - в най-голямото газово находище в света "Южен Парс" в Иранския залив е избухнал пожар след въздушни нападения.

Маджед ал Ансари - говорител на министерството на външните работи на Катар:"Нападенията срещу енергийната инфраструктура представляват заплаха за глобалната енергийна сигурност, както и за населението в региона и околната среда. Призоваваме всички страни да проявят сдържаност, да спазват международното право и да работят за деескалация на напрежението по начин, който гарантира сигурността и стабилността в региона".

Атака имаше и близо до иранската АЕЦ Бушер. От руската държавна компания „Росатом“, която е построила съоръжението, съобщиха, че нивата на радиация в района са в нормата. Американските сили поразиха с бомби за разрушаване на бункери крайбрежието на Ормузкия проток, където са установките за противокорабни крилати ракети.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Израел: "Първата стъпка след войната трябва да бъде изготвянето на нов протокол за Ормузкия проток и това трябва да направят страните, разположени от двете страни на пролива".

Германия и Франция отказват да се намесят във войната и да съдействат на Вашингтон за Ормузкия проток.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Вашингтон не потърси мнението ни и не сметна европейската помощ за необходима. Бихме посъветвали да не се поема по този път, по който се върви в момента."

Турция разполага втора система „Пейтриът“ за отбрана на военновъздушната база "Инджирлик", след като над страната бяха прехванати три ирански ракети.

