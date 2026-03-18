След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани

Един по един са ликвидирани първите мъже на Иран. Днес беше убит поредният високопоставен иранец - министърът на разузнаването. При удари в Техеран през нощта е убит Есмаил Хатиб, който отговаряше за разузнаването и сигурността. Днес Иран потвърди и за вчерашното покушение на шефа на националната сигурност Али Лариджани.

Според мнозина Лариджани е де факто лидерът и неговото убийство е по-голям удар за Техеран от ликвидирането на аятолах Али Хаменей. Израел вече заяви, че следващата мишена е Моджтаба Хаменей, около чиято съдба има много въпроси. Създава ли се вакуум във властта в Ислямската република и какъв е ефектът за Техеран от загубата на най-влиятелния политик?

От съветник на Хаменей, през председател на парламента, тясно свързан с Революционната гвардия, мнозина гледат на Али Лариджани като на кукловод. Приет добре и от ключовите съюзници Русия и Китай. Няма религиозно образование и това не позволява да бъде върховен лидер на Ислямската република. В първите часове на войната единствено Лариджани говори пред света след ликвидирането на аятолах Хаменей. Казват, че думата му тежи много повече от тази на президента Пезешкиан. Бил е против избора на Моджтаба Хаменей.

Хайзам Амира-Фернандез, експерт по Близкия изток: "Въпросът сега е дали смъртта му ще е крачка към края на войната, дали Иран има капацитета да запълни празнините по върховете на властта.Не изключвам да последва още по-голяма ескалация."

За всяка ключова позиция в политическия и военен апарат на Ислямската република, са назначени между трима и седем заместници.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Да, някои хора, особено най-влиятелните, играят своята роля - едни по-добре от други. В крайна сметка от значение е колко стабилна е нашата политическа система."

Teхеран отрича, че Моджтаба Хаменей е убит и твърди, че е с повърхностни наранявания. С всеки изминал ден обаче спекулациите около съдбата на новия аятолах се засилват, тъй като не се е появявал публично.

Не се изключва синът на Хаменей да се укрива в бункер под Техеран. От израелската армия разпространиха възстановка на укритието на иранския елит, което има почти митичен статут. 5-километровата мрежа от тунели на стойност от 180 милиона долара се простира под болници, училища, жилищни сгради. Известни са няколко входа към убежището - до начално училище, до джамия, до обществен паркинг.

Найсан Рафати, международен анализатор: "С убийството на върховния лидер и избора на относително неизвестния наследник, сега се е настанило усещане за параноя и всички се питат кой е следващият. Лариджани беше ключова и добре охранявана фигура, но това не го спаси от израелското разузнаване."

Вчера с Лариджани беше ликвидиран и ръководителят на паравоенната "Басидж", днес и министърът на разузнаването и сигурността Есмаил Хатиб. Според експерти, "Басидж", които в голямата степен стоят зад кървавото потушаване на протестите, може да загубят позиции подобно на ливанската "Хизбула" след смъртта на Хасан Насрала. Накъде ще се наклони махалото сега, когато прагматичният Лариджани го няма, е по-трудният въпрос.

Найсан Рафати, международен анализатор: "Очаквам да бъде радикализирано най-твърдолинейното ядро. Да видим още проправителствени протести. Но в Техеран нямат полезен ход срещу гражданското недоволство, ако не настъпи генерална промяна във властта."

Съединените щати и Израел продължават да призовават иранците да се вдигнат на протести, а вътре в страната срещу тях стои заканата всеки, който излезе по улиците, да бъде наказан.