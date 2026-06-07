Стрелба в Израел: Жертва и ранени при предполагаемото терористично нападение (СНИМКИ)

Един човек беше убит, а петима ранени при стрелба в централен Израел, близо до окупирания Западен бряг.

По данни на полицията нападателят е "неутрализиран" без да се дават допълнително подробности. Ясно е, че огън е открит на няколко места в централните части на страната. Полицейското присъствие в района е засилено, а случаят се определя като "терористична нападение".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е запознат с инцидента. Радикалната палестинска групировка "Хамас" приветства стрелбата, но не пое отговорност за нея.

Снимки: БТА