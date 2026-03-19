След нападението с нож в Бургас: Гледа се мярката на 23-годишния нападател

Окръжният съд в Бургас ще гледа днес мярката за неотклонение на 23-годишния Иван Иванов. Той е обвинен в опит за убийство на млада жена, нанасяйки и прободни рани с нож.

Криминалният случай е от понеделник вечерта. Тогава Иванов е нанесъл няколко порезни и прободни рани в областта на ръцете, гърдите и врата на 25-годишна жена. Нападението е извършено в апартамент в бургаския квартал „Меден рудник“. Преди 9 години обвиняемият беше осъден на 8 години затвор за убийството на 11-годишната Никол,отново използвайки нож. Тогава той е непълнолетен, а впоследствие наказанието му беше намалено на 6 години лишаване от свобода.