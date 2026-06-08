ГДБОП разкри лаборатория за метамфетамин в Ямбол

Лаборатория за метамфетамин в Ямбол разкриха служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност". По случая са задържани двама души, води се и разследване.

При акцията, проведена на 6 април, са открити голямо количество прекурсори, материали за производство, близо килограм и половина готова смес (1420 гр.) метамфетамин. Намерени са още йод на кристали, фосфорна киселина, червен фосфор, електронни везни полиетиленови пликчета, сумата от близо 6500 евро и други вещи, имащи отношение към воденото разследване.

Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. Работата по документиране престъпната дейност продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Ямбол.