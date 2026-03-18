Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Чете се за: 02:17 мин.
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Чете се за: 03:37 мин.
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Чете се за: 02:10 мин.

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата

Семейството на детето призова за край на спекулациите. По тялото му няма следи от сексуално посегателство, категорични са те

Семейството на 15-годишното момче, чието тяло беше открито в кемпер на връх Околчица, разпрати до медиите официална позиция във връзка с разследването на смъртта му. В писмото си близките изразяват тревога от разпространявани неверни твърдения, свързани с личния живот и духовните занимания на детето.

От семейството категорично отхвърлят твърденията за сексуално насилие, като се позовават на съдебномедицинската експертиза, според която по тялото на детето няма подобни следи. Близките определят подобни внушения като "лъжа и жестоко посегателство върху честта му".

Отречат и твърдения за финансови злоупотреби, като подчертават, че от тях не са искани или получавани средства във връзка с дейности или убеждения на момчето.

Близките го описват като социално интегриран младеж, водил нормален живот за възрастта си.

"Той посещаваше училище, поддържаше социални контакти с връстници и живееше пълноценен живот, съобразен с неговата възраст", пишат от семейството.

Уточняват, че интересът му към будизма е бил част от духовни търсения, свързани с мир и етика, и критикуват опитите това да бъде представено като "сектантство".

Семейството заявява пълно доверие в работата на прокуратурата и приветства обединяването на разследванията.

"Изказваме своето пълно удовлетворение от решението за обединяване на разследванията и определянето на прокурорски екип от Софийска окръжна прокуратура. Изразяваме безрезервно доверие в безпристрастността, професионализма и личните качества на определените прокурори", се посочва в писмото.

В същото време информират за предприети процесуални действия, включително искане за разпит на свидетели, експертизи и проверки на финансови отношения. Посочват, че е поискана и международна експертна помощ от теолози по будизъм, които да дадат обективна оценка по случая.

"Към момента очакваме тяхното финално съгласие, за да бъдат конституирани като ад хок вещи лица по делото. Целта е да се предостави компетентна и обективна научна експертиза, която да изключи всякакви спекулативни интерпретации на духовните занимания" на момчето.

Семейството заявява и готовност да търси правата си по съдебен път при разпространение на клевети.

Водещи новини

Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Кабинетът гласува мярката за подпомагане на уязвимите групи заради цените на горивата Кабинетът гласува мярката за подпомагане на уязвимите групи заради цените на горивата
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Илияна Йотова: Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори Илияна Йотова: Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Полицейска акция срещу търговията с вот се провежда и в Хасковска област Полицейска акция срещу търговията с вот се провежда и в Хасковска област
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
35 души са задържани при спецакцията във Варненско
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Китай предложи на Тайван обединение за енергийна сигурност
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Нови удари в Тел Авив и Бейрут: Иран потвърди смъртта на Али Лариджани
Чете се за: 04:27 мин.
По света
