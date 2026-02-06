Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми

15-годишно момче е заедно с издирвания за тройното убийство край "Петрохан" Ивайло Калушев. Детето е било на почивка с хора от природозащитна организация, сред които и Калушев, който е обявен за издирване. Бащата на момчето заяви пред БНТ, че е напълно спокоен за съдбата на сина си и отрече твърденията, които се появяват в публичното пространство.

Вижте цялото интервю с бащата на изчезналото момче:

БНТ: Г-н Макулев, знаете ли къде се намира в момента вашият 15-годишен син?

– В момента е в неизвестност от няколко дни.

БНТ: От кога нямате връзка с него?

– За последно сме се чували на 29 януари.

БНТ: Оттогава телефонът му е изключен ли? Някой свърза ли се с вас?

– Никой не ми е звънял. Телефонът му е изключен. Той е с човека, който в момента се издирва – Иво Калушев.

БНТ: Отдавна ли се познават синът ви и Иво Калушев?

– Ние с Иво се познаваме от около 35 години. Той познава Александър от бебе.

БНТ: Детето ви посещава ли лагери и курсове при него?

– Да, посещава. Но нека не навлизаме в твърде лични детайли.

БНТ: Говорим за лагер или за почивка – къде са били?

– По-скоро на почивка.

БНТ: От 29 януари насам нямате никаква връзка с тях?

– Не. Възможно е да са се придвижвали, не мога да кажа със сигурност.

БНТ: На колко години е синът ви?

– На 15.

БНТ: Оптимистично ли сте настроен, въпреки че нямате контакт с него?

– Да. Изключително спокоен съм, защото познавам Иво много добре и знам за какъв човек става въпрос.

БНТ: Само двамата ли са били?

– По-скоро са трима.

БНТ: Третият човек дете ли е или възрастен?

– Тийнейджър.

БНТ: И той ли е от същата организация за защитени територии?

– Да. Става дума за Николай Златков.

БНТ: Вие го познавате?

– Познавам го поне от 10 години.

БНТ: Никой от тях не се е обадил да каже, че са добре?

– Не, нямам връзка с никого от тях.

БНТ: Опитахте ли да се свържете с тях?

– Да. Телефоните са изключени.

БНТ: Възможно ли е да са в район без обхват?

– Теоретично – да.

БНТ: Имате ли представа къде могат да се намират – планина, море, пещери?

– Това не мога да кажа.

БНТ: Какви курсове по принцип организира тази организация?

– Курсове за деца, свързани с опазване на природата, палеология, катерене, подводно гмуркане.

БНТ: Казахте, че Иво Калушев познава сина ви от бебе…

– Абсолютно. Те се познават много добре.

БНТ: Какво ви дава това спокойствие, при положение че не сте чували детето си от дни?

– Има неща, които не могат да се обяснят с думи. Просто съм спокоен. Познавам човека отлично. Каквото и да се пише и говори за него в момента, според мен не е вярно.

БНТ: Защо според вас той е обявен за издирване?

– Опитват се да му припишат неща, които не са се случили.

БНТ: Говори се за много тежко престъпление…

– Официалната версия е за тройно убийство, което според мен е абсолютно невярно.

БНТ: От колко време пребивават в хижата в района на Петрохан?

– От няколко години. Може би от 2021 г., но не съм сигурен. Там са идвали много хора.

БНТ: Дейността им там свързана ли е с опазване на природата?

– Да.