Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев

от БНТ
То е в неизвестност от 29 януари

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
Снимка: БГНЕС
15-годишно момче е заедно с издирвания за тройното убийство край "Петрохан" Ивайло Калушев. Това каза за Нова телевизия бащата на детето Яни Макулев, който е спелеолог и познава Калушев от 35 години.

Затова оставял децата си на лагерите, организирани от „Национална aгенция за контрол на защитените територии“.

Момчето е в неизвестност от 29 януари.

Яни Макулев увери, че е спокоен за сина си Алекс и знае, че е в сигурни ръце.

Мъжът каза още, че с тях двамата е и Николай Златков - един от учредителите на „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, който също се издирва.

Яни Макулев, спелеолог: "Спокоен съм, убеден съм, че Алекс е в безопасност. Последно се чухме на 29 януари. Беше на морето, за да се гмурка. Сега телефонът му е изключен. За инцидента разбрах от новините. Опитах се да се свържа с тях, но телефоните са им изключени. До ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят. Един от синовете ми дори прекара една година в Мексико с тях - през 2012 година".

#случаят "Петрохан"

