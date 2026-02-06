Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев

15-годишно момче е заедно с издирвания за тройното убийство край "Петрохан" Ивайло Калушев. Това каза за Нова телевизия бащата на детето Яни Макулев, който е спелеолог и познава Калушев от 35 години.

Затова оставял децата си на лагерите, организирани от „Национална aгенция за контрол на защитените територии“.

Момчето е в неизвестност от 29 януари.

Яни Макулев увери, че е спокоен за сина си Алекс и знае, че е в сигурни ръце.

Мъжът каза още, че с тях двамата е и Николай Златков - един от учредителите на „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, който също се издирва.