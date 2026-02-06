Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
То е в неизвестност от 29 януари
15-годишно момче е заедно с издирвания за тройното убийство край "Петрохан" Ивайло Калушев. Това каза за Нова телевизия бащата на детето Яни Макулев, който е спелеолог и познава Калушев от 35 години.
Затова оставял децата си на лагерите, организирани от „Национална aгенция за контрол на защитените територии“.
Момчето е в неизвестност от 29 януари.
Яни Макулев увери, че е спокоен за сина си Алекс и знае, че е в сигурни ръце.
Мъжът каза още, че с тях двамата е и Николай Златков - един от учредителите на „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, който също се издирва.
Яни Макулев, спелеолог: "Спокоен съм, убеден съм, че Алекс е в безопасност. Последно се чухме на 29 януари. Беше на морето, за да се гмурка. Сега телефонът му е изключен. За инцидента разбрах от новините. Опитах се да се свържа с тях, но телефоните са им изключени. До ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят. Един от синовете ми дори прекара една година в Мексико с тях - през 2012 година".