Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"

„По света и у нас“ разполага със сигнала, който бабата и дядото на на 8-годишния Л. са изпратили до Държавната агенция за закрила на детето на 13 юни 2024 г.

В сигнала бабата В. и дядото Кр. описват как тяхната дъщеря през октомври 2023 г. ги уведомила, че Л. вече няма да ходи в държавното училище „защото при откриването на учебната година имало засилено полицейско присъствие заради събитията в Близкия Изток и детето се обляло в сълзи“.

По тази причина майката на Л. преценила да го премести в частно училище и едва 8-годишното момче да живее с „рейднджъри“ в хижа „Петрохан“.

Дядото Кр. описва своя среща с внука си през ноември 2023 г., когато момчето вече било предадено на Ивайло Калушев. Срещата се състояла на лодкостоянката в с. Лозенец, тъй като по това време Л. бил в базата на „Рейнджърите“ в близкото с. Кости.

Дядото описва, че след двудневни уговорки, внукът му дошъл придружен от Ивайло и още две други момчета, едното на 12, а другото на 16 години.

В сигнала дядото Кр. пише: „...на срещата Л. не прояви емоции, което не е обичайно при нашите срещи. Доближи се до мен и ми каза: „Здравей, дядо“, без да ме погледне в очите, без ръкостискане или прегръдка.“

Бабата В. описва друга среща с внука си, преди Коледа 2023. Тя била в апартамента, в който живее семейството на дъщеря й в София. Тогава Л. бил за малко при родителите си. В сигнала бабата пише, че за разлика от преди Л. бил по-агресивен в играта си с нея, но също така я прегръщал и стискал силно.

Споделила с дъщеря си (майка на Л.), че детето е отслабнало и не било така лъчезарно, но получила отговор, че просто е пораснал.

В сигнала е описано още, че на Коледа и Нова година малкия Л., не бил със семейството си, а при „рейнджърите“ и това продължило и през зимните месеци, от което страдал по-малкият му брат, който е на 5 години.

Сигналът е подаден до Държавната агенция за закрила на детето с електронен подпис на адвокат и оттеглен 4 дни по-късно от подателите.

Документът за доброволно оттегляне е с лични подписи на В. И Кр. и в него като мотив е написано следното: