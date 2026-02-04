Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за убитите мъже?

Убийство се очертава като водеща сред версиите за намерените трима простреляни в бившата хижа "Петрохан", научи "По света и нас". Разследващите са получили данните от аутопсията на тримата мъже. Според наши източници се допуска, че извършител на убийството е издирваният Ивайло Калушев. Разследващите разполагат със съобщение, което Калушев е изпратил до майка си в неделя вечерта.

Според неофициалната информация, с която БНТ разполага, нито един от тримата застрелени мъже не е имал в ръцете си оръжие. На второ място, данните от аутопсията, които описват подробно входните и изходните рани от прострелването, също насочват разследващите, че става дума за стрелба по жертвите, а не за самоубийство. Назначени са множество експертизи, резултатите от които ще позволят да се направи най-точна преценка.

Ивайло Калушев е собственик на бившата хижа "Петрохан". Разследващите имат данни, че именно той е събирал там малолетни и непълнолетни, предимно момчета от 9- до 12-годишна възраст. Има данни, че спрямо тези деца са извършвани сексуални престъпления, включително извън територията на България, където те са водени на различни лагери. По наша информация разследващите са иззели десетки пълномощни от родители на деца, които са позволявали на Калушев да ги извежда извън страната.

Освен това в неделя вечерта Калушев е изпратил на майка си СМС, с който той "се разделя с нея". След този момент, неговите следи се губят и телефоните му са изключени.

В СМС-а до майка си Калушев споменава името на детето Леон, на което трябвало да се помогне. От наши източници научихме, че става дума за случай, в който близки на момчето подават сигнал за извършено върху това дете насилие. Започнало е разследване от страна на прокуратурата, но родителите на момчето са изтеглили жалбата и така не са събрани доказателства за престъплението. Сега в СМС-а до майка си Калушев пише, че в ней на чест този път не става въпрос за това момче, а за момиче.

В неделя вечерта Ивайло Калушев е написал съобщение до майка си, в което я моли за прошка и обяснява, че нищо от това, което предстои да чуе не е вярно. Съветва я да намери сили да насочи мисълта си към него, за да го открие. Казва й още да бъде свободна.

Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор: "Издирва се, няма връзка с него, не изключваме той също да не е сред живите. Той е изпратил един SMS на майка си, който води към извода, че той възнамерява сам да посегне на живота си.

Според криминалния психолог Неделчо Стойчев обаче съобщението на Калушев е извинително. Той знае, че то ще попадне в полицията и целта му е да насочи разследващите в грешна посока. В действията след убийството на тримата мъже на "Петрохан" Стойчев също намира опит разследването да бъде насочено в грешна посока.

Неделчо Стойчев, криминален психолог: "При всички положения пожара на хижата е свързан с убийството. Сега дали е опит за заличаване на следи, най-вероятно е такъв опит, но не става дума за заличаване на самите жертви, т.е. да бъдат изгорени. Моята версия е, че най-вероятно този палеж е, за да се унищожат записите, които, все пак там е имало доста камери, които са записвали."

В бившата хижа "Петрохан" през последните няколко години са организирани много лагери, които според разследващите, най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни.

Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор: "Напълно вярно ме разбирате, точно това имам предвид. Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща, но, за съжаление, животът по някой път предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото дори в сериала "Туийн пикс", който може би някой е гледал. Дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не можем да наречем, че е богоугодна, че е в интерес на обществото, на държавата и на децата, вие четете между редовете, какво имам предвид с това."

Преди около 2 години в ДАНС е постъпил сигнал за дейността на неправителствената организация, която развива своята дейност в бившата хижа "Петрохан".

Деньо Денев, и.ф. председател на ДАНС: "Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни деца, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа."

От ДАНС са установили данни за извършени престъпления, за които агенцията не е компетентна и са препратили проверката в прокуратурата, която е започнала разследване.

Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор: "Включително по отношение на децата, които са отивали там на лагери и са били предоставяни от своите родители, което за мен е фрапиращо, на хората, които участват в тази организация. И макар, че има проверка по материали на ДАНС от преди две години, на тази правителствена организация, всъщност именно това възпрепятства събирането на информация и доказателства, нежеланието на родителите на тези деца за съдействие. Пълният отказ за съдействие, саботирането на разследването от родителите на децата, които са били там."

Според Борислав Сарафова е недопустима задължения на държавни органи да бъдат възлагани на неправителствена организация, каквато е Сдружението, нарекло себе си "Национална агенция за контрол на защитените територии" и развиващо дейността си край бившата хижа "Петрохан".

Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор: "Напълно ненормално е това и тези въпроси трябва да бъдат зададени към бившия министър Борислав Сандов кой и защо и сключил с тази паравоенна организация такъв договор. Да ги оправомощава едва ли не да изземват функциите на държавните институции."

Във Фейсбук профила си Борислав Сандов отговори, че не е познавал хората от Сдружението преди да се подпише споразумението с тях за съвместни действия при охраната на околната среда в района на "Петрохан". Заявява, че това споразумение не предоставя никакви правомощия, както и че е викан на разпит за него през лятото на 2022 г.