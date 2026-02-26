ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пленумът на ВСС се събира днес, за да разгледа въпроса за назначаването на временно и.ф. главен прокурор. Заседанието е по искане на служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

В мотивите си правосъдният министър посочва, че от 21 юли 2025 Борислав Сарафов не е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор, защото тогава е изтекъл шестмесечния срок от влизане в сила на законовите промени.

В началото на октомври миналата година Върховният касационен съд прие в свое становище, че след тази дата Сарафов няма право да заема повече поста на главен прокурор. Впоследствие и други съдилища приеха, че Сарафов вече не е главен прокурор, а КС образува дело по този въпрос.

Според Янкулов като временен главен прокурор Сарафов не е изпълнил нито една от собствените си заявки, отправени към ВСС след встъпването му в длъжност през юни 2023 г.

