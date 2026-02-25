Телефонен разговор Тръмп - Зеленски: Киев очаква тристранни преговори през март

Американският президент Доналд Тръмп разговаря тази вечер по телефона с украинския си колега Володимир Зеленски.



След разговора Зеленски заяви, че Киев очаква тристранни преговори през март, които да придвижат разговорите на лидерско ниво.

Това е единственият начин да се разрешат всички сложни и чувствителни въпроси и най-накрая да се сложи край на войната, написа в Екс украинският лидер.

Нова среща на украинските и американските преговарящи е насрочена за утре в Женева. Доналд Тръмп подкрепя тази поредица от стъпки. Засега разговор Тръмп-Путин не се планира, обяви Кремъл.

