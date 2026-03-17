Андрей Гюров и Урсула фон дер Лайен обсъдиха четвъртото плащане за България по ПВУ

Подготовката на четвъртото искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) обсъдиха в телефонен разговор служебният премиер Андрей Гюров с председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен. Това съобщиха от правителствената пресслужба и допълниха, че в рамките на разговора Гюров е откроил двата основни приоритета на служебния кабинет по отношение на НПВУ.

На първо място, премиерът Гюров изтъкна подготовката и подаването на искането за четвърто плащане, като целта е страната да получи нов финансов ресурс за инвестиции в началото на лятото.

На второ място, служебният премиер акцентира върху усилията на служебното правителство да бъде постигнат напредък по мерките, по които ЕК е задържала средства поради неизпълнение.

В хода на разговора Гюров отбеляза ангажираността на служебния кабинет към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за служебното правителство в усилията му да убеди българския парламент да приеме необходимото законодателство, което ще позволи получаването на средствата за България.