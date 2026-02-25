БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за...
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Експеримент в Австрия: Три седмици без смартфони и социални мрежи

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Какво ще се случи, ако не използвате смартфона и социалните си медии в продължение на три седмици? Това беше тема на експеримент в гимназия във Виена миналата есен. Журналистка от австрийската телевизия направи документален филм за ефекта от експеримента и интересът към него се оказа огромен. Предстои ново, много по-мащабно проучване, което стартира след броени дни.

Научните открития от проведения вече ограничен експеримент за триседмичен период без смартофини и социални мрежи показват ясен ефект - подобрено благосъстояние, по-добър сън и повече увереност в собственото тяло. Сега проучването се провежда отново, но вече в цяла Австрия. Участват 40 000 ученици от пети клас нагоре.

Кое ще е най-трудното за тях?

Леони Айценбергер, ученичка: "Да ставам без будилник и без музика."

Мариан Маузер-Джуст, ученик: "Планът е да си взема MP3 плейър."

Новият експеримент започва на 4 март. Провежда се от австрийската телевизия, министерството на образованието и организация за лечение на зависимости. Децата ще попълват въпросници, а учителите и родителите ще ги подпомагат с автобусни разписания, будилници или карти на улици.

Лиза Гаденщетер, журналист от ORF: "След като филмът за първия експеримент се излъчи миналата есен, към мен се обърнаха учители, млади хора и родители, които казаха, че го смятат за страхотен и че децата им искат да го направят доброволно."

Интересът е много голям не само в Австрия.

Лиза Гаденщетер, журналист от ORF: "Имаме запитвания от училища в Германия, от Южен Тирол, от Швейцария, от Лихтенщайн. Така че отворихме експеримента и за други немскоезични страни."

Австрийското правителство вече обсъжда забрана на социалните медии за деца под 14 години.

