Нови обитатели в парка в Белица: Мечките Гордо и Флоренция пристигнаха от Аржентина

Гордо и Флоренция са две аржентински мечки ,които вече живеят в парка в Белица. За първи път в България диви животни пристигат със самолет от друг континент. Двете мечки са спасени при мащабна мисия на международния екип на "Четири лапи" от затворен зоопарк край Буенос Айрес.Там те са живеели при лоши условия в тесни пространства.

След 20-часов полет и 13 000 км – аржентинските мечки Гордо и Флоренция пристигнаха у нас в търсене на нов живот и свобода. От днес домът им е паркът за мечки в Белица. Двамата имат тежка съдба - минали са през циркове, а след това са живели в зоопарк в аржентинския град Лухан при крайно неподходящи условия.

Д-р Амир Халил – ръководител на спасителната мисия в Аржентина: "Гордо беше 350 кг животно, което живееше при много ограничени условия с много малко пространство - 12 кв.м. Същото важеше и за Флоренция - напълно недопустими условия. Те живееха върху бетон."

Д-р Славея Иванова: "Диетата не беше за тях, единият е с наднормено тегло. Става въпрос за Гордо и е 350 кг, по принцип трябва да е до 300. Диетата не е била подходяща за него, хранен е с въглехидрати. Флоренция е по-млада и е 110 кг, добре се чувства. Ще им е нужно няколко дни да се адаптират."

Месеци координация и международно сътрудничество стоят в основата на пристигането на животните у нас в специални клетки.

Д-р Амир Халил: "Мисля, че те сега за първи път ще докоснат тревни площи, тук в България. Ще имат 3000 кв. м пространство, идват от топло място на студено, всички сме любопитни как ще реагират на климата." Никола Попкостадинов – ръководител на парк за мечки Белица: "Оттук нататък следва освобождаването им във вътрешните заграждения, където сме подготвили специален пласт от слама и трици, за да могат да се адаптират по-добре. Подготвили сме различни лакомства, главно от плодове и сладки зеленчуци."

За да излязат от клетките Гордо и Флоренция бяха примамени с плодове.

Д-р Амир Халил: "Сега те ще имат възможност тук да живеят наистина като мечки. България е защитен дом за тези диви животни."

На двамата им предстои период на адаптация. От Четири лапи са категорични, че в Белица приключва трудният им живот и започва нов - на свобода.

По темата работиха Теодора Георгиева и Миглена Медарова.