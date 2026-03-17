Екип на БНТ-Пловдив със специални награди от ВВС. Репортерът Димитър Димитров и операторът Стоян Станчев от БНТ-Пловдив бяха удостоени с призове за професионално отразяване на работата на Военновъздушните сили на България.

Отличията им бяха връчени лично от генерал-майор Николай Русев при отбелязването на 75-тата годишнина от създаването на единствената ни в момента изтребителна база, оборудвана и развивана по стандартите на НАТО.

Грамотите на колегите се присъждат за особени заслуги в обективното отразяване на дейността на ВВС, както и за приноса към повишаването на обществената информираност за работата на българските военновъздушни сили.

В мотивите за наградите се подчертава и доброто сътрудничество между БНТ и ВВС, както и благодарност за последователното партньорство през годините.

"Когато работата ти е удоволствие и я вършиш с правилните хора, с отговорност и професионализъм, то рано или късно признанието идва. А когато то е свързано с авиацията и авиационни хора, то е безценно", каза операторът Стоян Станчев.

снимки: БНТ-Пловдив