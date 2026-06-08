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Властта представя инициативата "Кошница с...
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Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Намаляват с 15% цените на основните продукти

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Властта представя в Министерския съвет параметрите на националната инициатива „Кошница с грижа“. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са за спад от 10% в крайните цени за потребителите.

Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделяни между различните участници по веригата – 50:50 между производителите и търговските обекти.

Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти.

Премиерът Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяването на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки.

Румен Радев, министър-председател: "Днес напрактика създаваме едно стратегическо партньорство между вас и правителството, насочено към гарантиране на стабилност, гарантиране на предвидимост и най-вече на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението и към всички български граждани във време на криза и висока инфлация."

"Подкрепяме едновременно и крайния потребител, и българския производител", подчерта премиерът Радев.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Това, което направихме с вас съвместно беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца."

Александър Пулев, вицепремиер: "С общи усилия се обединихме върху тази визия за конкретни мерки, така че да има равнопоставеност между българското производство и внесение стоки. Показваме солидарност и социална отговорност към най-уязвимите домакинства."

По думите на Пулев по никакъв начин инициативата не нарушава принципите на свободната конкуренция.

Калибрирахме мерките, прецезирахме текстовете, така че да отговарят на всички пазарни изисквания, да не потъпкват по никакъв начин принципите на свободната конкуренция.


#кошница с грижа #основните продукти #властта #поевтиняване

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